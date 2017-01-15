طلبة يؤكدون صعوبة أسئلة امتحان الإنجليزي وآخرون يرونها متوسطة

تباينت آراء طلبة الفروع الأكاديمية والمهنية بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” / الدورة الشتوية الحالية، حول مبحث اللغة الإنجليزية الذي تقدموا له أمس.

وفيما أبدى طلبة من الفروع الأكاديمية ارتياحهم لأسئلة الامتحان، رأى آخرون أنها “متوسطة”، في وقت وصفت مجموعة أخرى “الأسئلة بالصعبة والمعقدة والمدة الزمنية غير كافية للإجابة عنها”.

في حين أكد أستاذ اللغة الانجليزية عرفات القزعة إن مستوى الأسئلة للفروع الأكاديمية والمهنية “جاءت سهلة ومباشرة وتناسب قدرات الطلبة المختلفة”.

وبين أن الأسئلة “مشابهة في نمطها لأسئلة الأعوام السابقة، وأن القطعة التي وردت في امتحان الانجليزي للفروع الأكاديمية كانت متوقعة”، مشيراً إلى “أن جميع الأسئلة كانت من داخل الكتاب المدرسي، ولا يوجد فيها غموض بل كانت مباشرة”.

وتابع “أن الامتحان تضمن وجود بعض المفردات القواعدية كانت غير متوقعة بالنسبة للطلبة وخصص لها 6 علامات”.

أما فيما يتعلق بطلاب الفروع المهنية، أوضح القزعة “أن الأسئلة لم تحتو على انماطا غريبة، إذ أن المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عليها بسهولة”.

وكان طلبة توجهوا أمس لأداء امتحان اليوم العاشر بمبحث اللغة الإنجليزية / المستوى الثالث للفروع الأكاديمية، والثاني للفروع المهنية.

وأجمع كل من الطلبة عبد الرحمن الرجبي وهناء الكرد وفاتنة صابر ونورس الردايدة من الفرعين العلمي والأدبي، على أن الامتحان “كان سهلا للطالب المتمكن من دراسته”، مشيرين الى ان “هناك اختلافا في نمط بعض الاسئلة عما هو متعارف عليه في الدورات الماضية ولكن جميع الاسئلة كانت من داخل الكتاب المدرسي، ومقدار العلامات المقررة لكل سؤال مناسبة، لكن الوقت المخصص للامتحان كان محسوبا بالثانية”، في إشارة الى أنه غير كاف.

لكن الأسئلة كانت “صعبة ومعقدة وفوق المستوى التحصيلي للطلبة والمدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان لم تكن متناسبة مع طبيعة ومستوى الأسئلة”، بحسب ما قال الطلبة مجد سامر ويوسف العنبتاوي وسلمى غانم.

وأكدت غانم أن جميع زميلاتها من مختلف الفروع “خرجن من قاعات الامتحان وعلامات الحزن بادية على وجوههن، ولم يتوقعن أن تأتي الأسئلة بهذه الصعوبة”.

بالمقابل، قالت عالية الدعجة (ادبي) ان الأسئلة كانت “ضمن المتوسط ولكنها بوجه العموم أسهل من أسئلة الدورات الماضية”، وشارك في هذا الرأي فادي جودة (إدارة معلوماتية) الذي اعتبر ان المدة الزمنية “غير كافية للإجابة عن جميع الأسئلة”.

ولم يختلف رأي طلبة الفروع المهنية، الذين أشاروا الى أن أسئلة المستوى الثاني “كانت من المنهاج المقرر”، فيما قال آخرون أنها “تتسم بالصعوبة، ولكن المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها”، وهو ما ذهب اليه محمد عامر (صناعي).

فيما وصف حامد عمر (فندقي)، الأسئلة بـ”أنها سهلة وتراعي الفروقات الفردية بين الطلبة، وأن المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة”، مشيرا إلى أنه أنهى الإجابة عنها قبل ربع ساعة من انتهاء الوقت المخصص للامتحان.

*عن الغد