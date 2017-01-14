طالب سعودي ضحية اعتداء جديد في الولايات المتحدة

قالت صحيفة “مكة” السعودية، السبت، إن طالبا سعوديا تعرض لاعتداء في ولاية كنتاكي الأميركية، في حادثة جديدة تطال طلابا عربا بالولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن والد الطالب، محمد زيد الفضيل، قوله إن ابنه “تعرض لاعتداء بعصا أو حديدة مما أدى إلى شج رأسه وتسبب له بنزيف أدخله المستشفى”.

وفي حين لم يصدر أي تعليق من شرطة الولاية على الحادثة، رجح الأب “سبب الاعتداء بأنه قد يكون عنصريا.. أو بهدف السرقة كون “الابن امتلك مركبة جديدة”.

وتحدث عن إقدام مندوب من السفارة السعودية في كنتاكي على متابعة إجراءات التحقيقات التي شرعت بها الشرطة الأميركية لكشف ملابسات الاعتداء.

والحديث عن تعرض محمد زيد الفضيل، الذي يدرس “الإدارة المالية” في الولايات المتحدة، للاعتداء تزامن مع إعلان الشرطة الأميركية اعتقال شخص بتهم التورط بمقتل طالب سعودي.

وكان حسين سعيد النهدي، الذي كان يتابع دراسته في جامعة بويسكونسن، تعرض للضرب حتى الموت خارج مطعم بمدينة مينوموني في أكتوبر الماضي.