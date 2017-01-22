طالبان توجه تحذيرا الى ترامب

وجهت حركة طالبان الاحد تحذيرا الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب وحضته على سحب قواته من افغانستان تحت طائلة التعرض “لهزيمة تاريخية مخزية”.

وفي بيان بالانكليزية نشر على موقع المتمردين وعلى تويتر، وصفت طالبان الرئيس الاميركي الجديد بانه “لغز بالنسبة الى الاميركيين ومليارات من الناس”، وفق ما نقل موقع سايت المتخصص.

واملت الحركة بالا “يواصل الملياردير الابيض” الذي يخلف “اوباما الاسود” في واشنطن “الخطوات الشريرة لسلفه”.

واضاف البيان “لكنه يصر على المسار الذي حدده (الرئيسان) بوش واوباما ويواصل احتلال بلادنا في شكل غير قانوني من دون ان يجري اي تقييم للنتائج حتى الان”.

وتابع “لن يمضي وقت طويل قبل ان يغرق ترامب عميقا في مستنقع اسمه افغانستان من دون ان يتمكن من الخروج منه”.

واورد البيان ايضا ان “اميركا لم تخض في تاريخها حربا طويلة وشرسة كهذه، ولكن اذا تمسكت بسياساتها المتعالية فان دمارا شاملا وهزيمة تاريخية مخزية تنتظرها”.

واضاف ان “ترامب هو لغز بالنسبة الى الاميركيين والى مليارات من الناس، واي تكهن لا يمكنه ان يحدد ما يعتزم القيام به ولا تداعيات هذا الامر”.

وامل اصحاب البيان ب”الا يواصل ترامب مع فريقه الخطوات الشريرة وغير الحكيمة لاسلافه”.

وتدخل الجيش الاميركي في افغانستان في تشرين الاول/اكتوبر 2001 غداة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لاسقاط نظام طالبان الذي اتهمته واشنطن بانه يؤوي ارهابيي القاعدة وزعيمهم اسامة بن لادن.

ولا يزال 8400 جندي اميركي ينتشرون في هذا البلد في اطار قوة الحلف الاطلسي.

ولم يعلن ترامب حتى الان اي موقف رسمي في شان ما ينوي القيام به بالنسبة الى هذا الوجود العسكري.