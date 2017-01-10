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يناير 10, 2017
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جرينتش+2 07:12
ضغوط كبيرة على ترامب لفك تحالفه مع بوتين بعد تقرير المخابرات الأميركية
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