ضحايا بتفجير في إزمير التركية.. ومقتل “إرهابيين اثنين”

ذكرت مصادر إعلامية تركية، الخميس، أن الشرطة قتلت “إرهابيين اثنين” بعد تفجير قرب محكمة في مدينة إزمير غربي تركيا، ما أسفر عن مقتل شرطي وأحد موظفي المحكمة و إصابة 11 آخرين بجروح.

وقال مصدر أمني أن الشرطة قتلت بالرصاص مهاجمين مشتبها بهما، بعد التفجير الذي وقع أمام مدخل القضاة وممثلي النيابة في محكمة إزمير.

وأشارت قناة “سي.إن.إن ترك” إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان التفجير في المدينة المطلة على بحر إيجه، والتي نادرا ما تشهد أعمال عنف.

ويأتي التفجير عقب هجوم دام استهدف رواد ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، مما أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين بجروح.