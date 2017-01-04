صاحب منزل في عبدون يقتل شابا اشتبه بأنه سارق

قُتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما، ، ليل الثلاثاء الأربعاء، برصاص صاحب منزل بمنطقة عبدون الشمالي في العاصمة عمان، بعدما دخل إلى المنزل بقصد السرقة، وفق التحقيقات الأولية.

وقال مصدر أمني إن صاحب المنزل تفاجأ بوجود الشاب داخل المنزل، وقام بإطلاق 3 رصاصات عليه من مسدس كان بحوزته، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأضاف المصدر أن الشاب من أصحاب الأسبقيات وبحقه 40 قيدا وعليه إقامة جبرية، وقيود جرمية متعددة من سرقة وسطو وتهديد بالسلاح، كما تم العثور على مسدس كان بحوزته وقت الحادثة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى الموقع وقامت بالتحفظ على صاحب المنزل والسلاح، فيما تم نقل الجثة إلى مستشفى البشير وتحويلها إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

ونوه المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة.