شوارزنيغر يرد بأدب على سخرية ترامب

انتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب النجم أرنولد شوارزنيغر في برنامج تلفزيون الواقع “سيليبرتي أبرينتس” بطريقة ساخرة.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات على تويتر إن شوارزنيغر “أغرق أو (دمّر) سيليبرتي أبرينتس”.

وأضاف “قارن هذه النسخة مع الموسم الأول للبرنامج ولكن من يهتم، إنه يؤيد جون كاسيش وهيلاري كلينتون”.

ورد شوارزنيغر على ترامب قائلا “لا يوجد شيء أهم من خدمة الشعب، أتمنى لك (ترامب) التوفيق وأتمنى أن تخدم جميع الشعب الأميركي بقوة كما كنت تفعل في البرنامج”.

يشار إلى أن النجم الأميركي تولى المنصب السابق للرئيس الأميركي في تقديم البرنامج الواقعي “سيليبرتي أبرينتس” على قناة “إن بي سي”.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحلقة الأولى من الموسم الجديد لهذا البرنامج الواقعي بلغت نسبة مشاهدتها 4.9 مليون مشاهد.

وكانت حلقات ترامب تحقق متابعة جيدة، حيث كان أكثر من 18.5 مليون مشاهد يتابع البرنامج.