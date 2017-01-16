شهيد و5 مصابين برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، قبل قليل، استشهاد الشاب قصي حسن العمور (18 عامًا)، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال المواجهات التي اندلعت مساء اليوم الاثنين، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة تقوع (مستمرة حتى الآن) مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصيب خلالها 5 مواطنين، إضافة إلى خمسة آخرين بأعيرة معدنية بينهم امرأة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، إن مواجهات اندلعت على المدخل الغربي للبلدة في محيط البلدية بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة الشاب العمور، بعيارين ناريين في البطن والفخد قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرًا بجراحه.

وبحسب أبو مفرح، فإن خمسة مواطنين آخرين بينهم امرأة أصيبوا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط أطلقتها قوات الاحتلال صوبهم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.