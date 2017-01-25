شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ” الاربعاء”بحجة محاولة دهس قرب مستوطنة ” ادم” المقامة على اراضي قرية جبع شرق مدينة رام الله المحتلة.

واصطدمت مركبة السائق الفلسطيني وهو من سكان القدس بمحطة لنقل الركاب .

وادعت قوات الاحتلال بوجود محاولة دهس دون ان تقع اصابات في صفوفها .

وادعت قوات الاحتلال أن الشاب الشهيد حاول تنفيذ عملية دهس ضد مجموعة من الجنود الذين كانوا متجمهرين داخل محطة الوقوف، كما ادعت العثور على سكين بحوزته.

وترك جنود الاحتلال الشاب ينزف عقب إصابته بجراح، وظل ينزف دون أن يتم تقديم العلاج الطبي له، حتى فارق الحياة، قبل أن يقوم جنود الاحتلال باحتجاز جثمانه، من خلال وضعه في كيس أسود، ونقله بجيب عسكري نحو مدينة القدس.

وقال الناطق بلسان قوات الاحتلال “ان هناك شبهات حول احتمالية نية السائق تنفيذ عملية دهس وان الامر قيد التحقيق”.