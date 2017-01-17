شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب طولكرم

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال عن استشهاد شاب قرب طولكرم، عقب اطلاق النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال.

وزعمت قوات الاحتلال أن الشاب ألقى الحجارة على “جنود الحاجز” التابع لقوات الاحتلال والمعروف باسم “حاجز 104” بالنسبة للاحتلال وحاجز “بيت ليد” فلسطينيا، وفي لحظة معينة استل سكينا وحاول طعن أحدهم فتمت معاجلته بالرصاص ما ادى لاستشهاده على الفور.

وقال الناطق باسم قوات الاحتلال ان الشاب ركض باتجاه القوات شاهرا سكينا فأطلق عليه جنود تابعون لكتيبة “شاحر” التابعة “لقيادة الجبهة الداخلية” النار.

وأكدت مصادر محلية أن الشهيد يدعى نضال داوود سعيد مهداوي (44عاما)، من سكان ضاحية شويكة شمال طولكرم.