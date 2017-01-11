سجين في “إجازة” يقتل 5 أشخاص في إيران

قتل أحد السجناء الذي خرج في إجازة قصيرة، خمسة أشخاص رميا بالرصاص في نوبة هياج في مدينة أراك وسط إيران، حسبما أورد التلفزيون الإيراني. وجاء في التقرير أن أربعة آخرين أصيبوا في إطلاق النار الأربعاء.

لم يتم تحديد هوية السجين، ولكن قيل إنه محكوم في تهم تتعلق بالمخدرات. وقال التقرير إنه وشقيقه هاجما عائلتين في قسمين مختلفين من المدينة، على ما يبدو في عمل انتقامي.

ووفقا للتقرير، اعتقلت الشرطة أحد الرجلين، بينما الآخر طليق.

إطلاق النار أمر نادر الحدوث في إيران، حيث يسمح للمواطنين فقط بامتلاك بنادق الصيد. ولكن في وقت سابق من ديسمبر، قتل رجل 10 من أقاربه في منطقة ريفية نائية جنوبي البلاد.