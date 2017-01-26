ستينية تقضي اختناقا بحريق منزل في ماركا الشمالية

توفيت سيدة تبلغ من العمر 66 عاما، وأصيب شخصان بضيق في النفس، إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من حريق شب داخل منزل بمنطقة ماركا الشمالية في العاصمة عمان، وفق بيان لمديرية الدفاع المدني.

وقا البيان إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع الحريق، وعملت كوادر الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصاباتين ومن ثم نقلهما إلى مستشفى ماركا الإسلامي وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الخنساء الحكومي، وسبب الحريق قيد التحقيق.