زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال مصر وفلسطين

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن زلزالا بقوة 5.5 درجة هز شمال البلاد، مساء الأربعاء، وشعر به السكان. وهذا هو الزلزال الثاني الذي تتعرض له البلاد في أقل من أسبوع.

وقال حاتم عودة، رئيس المعهد إن مركز الزلزال يقع شرقي جزيرة كريت بالبحر الأبيض المتوسط على عمق 35 كيلو مترا. حسب ما نقلت رويترز.

وتعرضت مصر لزلزال بقوة أربع درجات مساء السبت الماضي. وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حينها إن مركز الهزة التي شعر بها سكان محافظتي القاهرة والجيزة وقع شمال مدينة العاشر من رمضان الواقعة شمال شرقي العاصمة.

كما هز زلزال بقوة 4.7 درجة محافظة جنوب سيناء في شرق البلاد 29 نوفمبر تشرين الثاني.

وشعر المواطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل بالهزة الأرضية وقوتها 5.6 على سلم ريختر، حيث اتضح أن مركزها شرقي جزيرة كريت اليونانية.

وقد أفاد العديد من السكان بشعورهم بالهزة الخفيفة، حيث شعر بها سكان منطقة جنوب جبل الخليل.

وأفاد المعهد الجيوفيزيائي في إسرائيل أن الهزة الأرضية ضربت مركز وجنوب اسرائيل الساعة 20:50 حيث كانت قوتها نحو 5.6 على سلم ريختر، ومركزها في عمق البحر شرقي جزيرة كريت اليونانية.