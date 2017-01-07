ريال مدريد يكتسح غرناطة ويعادل رقم برشلونة “التاريخي”

سما الاردن – عادل ريال مدريد رقم غريمه برشلونة من حيث عدد المباريات المتتالية التي خاضها دون هزيمة، بفوزه الساحق السبت على ضيفه غرناطة 5-صفر في المرحلة السابعة عشرة.

وحمل الفوز الذي حسمه ريال في نصف الساعة الأول، وسمح له بالابتعاد مؤقتا عن برشلونة الثاني وإشبيلية الثالث بفارق 6 و7 نقاط على التوالي، نكهة مميزة لأنه عادل به الرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في جميع المسابقات، وقدره 39 مباراة.

وأصبح ريال الذي تعود هزيمته الأخيرة إلى السادس من أبريل حين سقط أمام فولفسبورغ الألماني صفر-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، يتشارك الرقم القياسي مع غريمه برشلونة الذي حققه خلال موسم 2015-2016.

وحافظ ريال على سجله الخالي من الهزائم في الدوري فقط للمباراة الثامنة والعشرين على التوالي، وهي أفضل سلسلة له منذ 1997 (29 مباراة)، علما بأن الرقم القياسي لعدد المباريات دون هزيمة في الدوري يحمله ريال سوسييداد (38 بين 29 أبريل 1979 و11 مايو 1980).

وعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التشكيلة في لقاء غرناطة بعدما غاب عن مباراة الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي الكأس ضد إشبيلية (3-صفر)، وساهم بالفوز السابع على التوالي لفريقه على منافسه.

واحتفل النجم البرتغالي أمام جماهير فريقه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2016، التي نالها في ديسمبر الماضي للمرة الرابعة في مسيرته.

خمسة أهداف

ولم يواجه ريال أي صعوبة في تحقيق الفوز، كما كانت حاله الأربعاء ضد إشبيلية، وافتتح النادي الملكي التسجيل منذ الدقيقة 12 عبر إيسكو الذي توغل في الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء بعد تمريرة من الفرنسي كريم بنزيمة، العائد إلى التشكيلة بعدما غاب عن مباراة الكأس في منتصف الأسبوع، قبل أن يسدد الكرة أرضية في شباك المكسيكي غييرمو اوتشوا.

ولم ينتظر رجال زيدان طويلا لإضافة الهدف الثاني عبر بنزيمة الذي كان في المكان المناسب ليتابع الكرة بعدما صدها اوتشوا إثر تسديدة من الكرواتي لوكا مودريتش (21)، مسجلا هدفه العاشر في مرمى غرناطة، الذي أصبح ضحيته المفضلة في الدوري الإسباني.

ووجه ريال الضربة القاضية لغرناطة قبل الوصول إلى الدقيقة 30 عندما وجد رونالدو طريقه إلى الشباك بكرة رأسية إثر عرضية من البرازيلي مارسيلو (27)، مسجلا هدفه الحادي عشر في الدوري حتى الآن، السابع عشر هذا الموسم في جميع المسابقات.

ولم يكتف ريال بهذا القدر من الأهداف في الشوط الأول، إذ أضاف رابعا في الدقيقة 32 عبر إيسكو الذي سجل هدفه الثاني في اللقاء بعدما وصلته الكرة من الجهة اليمنى بعرضية من مودريتش.

وعزز “الملكي” تقدمه في بداية الشوط الثاني عبر كاسيميرو الذي وصلته الكرة من البديل الكولومبي خاميس رودريغيز من الجهة اليمنى فتابعها مباشرة في الشباك من مسافة قريبة (58).