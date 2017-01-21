ريال مدريد يتجاوز ملقة بثنائية ‘‘راموس‘‘ ويضمن لقب الشتاء

احرز ريال مدريد لقب بطل الشتاء المعنوي في الدوري الاسباني لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه ملقة 2-1 السبت في المرحلة التاسعة عشرة، استعاد به توازنه بعد خسارتين متتاليتين.

وسجل سيرخيو راموس (35 و43) للريال، وخوانبي (63) لملقة.

رفع ريال مدريد رصيده الى 43 نقطة، وضمن البقاء في الصدارة لان اشبيلية الثاني (39 نقطة) وبرشلونة الثالث (38 نقطة) كانا ينتظران تعثره لاقتناص المركز الاول. ويحل اشبيلية وبرشلونة ضيفين على اوساسونا وايبار الاحد.

وتفادى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالتالي الاحراج بعد ان تلقى خسارتين متتاليتين، الاولى امام اشبيلية بالذات 1-2 السبت الماضي في الدوري، والثانية امام سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها الاربعاء في ذهاب الدور ربع نهائي مسابقة الكأس.

واوقفت خسارة اشبيلية سلسلة من 40 مباراة لريال مدريد من دون خسارة في مختلف المسابقات (رقم قياسي اسباني).

شارك في المباراة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ان تعرض الى اصابة طفيفة اثناء التدريبات، وغاب الظهير الايمن الدولي داني كارباخال لاصابة عضلية في فخذه.

وكان كارباخال غاب عن مباراة سلتا فيغو الاربعاء، وذكرت تقارير ان الملاعب ستفتقده لمدة شهر، ما يجعل مشاركته في ذهاب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا امام نابولي الايطالي في 15 شباط/فبراير المقبل مشكوكا فيها.

وفاز اسبانيول على ضيفه غرناطة بثلاثة اهاف لرييس (10) وبياتي (32) ونافارو (48) مقابل هدف لبيريرا (23).

ويلعب لاحقا الافيس مع ليغانيس وفياريال مع فالنسيا، ويلتقي الاحد ايضا اتلتيك بلباو مع اتلتيكو مدريد وريال بيتيس مع سبورتينخ خيخون وريال سوسييداد مع سلتا فيغو.