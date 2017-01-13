ريال مدريد.. رقم قياسي بـ”أربعينية” دون خسارة

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم برغم تعادله مع مضيفه إشبيلية 3-3، وانفرد بالرقم القياسي للمباريات المتتالية من دون هزيمة في إسبانيا.

وتأهل ريال لفوزه ذهابا 3- صفر على أرضه.

وكان الفريق الملكي عادل رقم غريمه برشلونة بخوض 39 مباراة متتالية من دون هزيمة، وبتعادله مع إشبيلية رفع رصيده إلى 40 متتالية من دون خسارة.

على ملعب رامون سانشيس بيسخوان، أراح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو استعدادا لمواجهة إشبيلية في الدوري الأحد.

وخاض ريال المباراة مطمئنا بعد فوزه الكبير ذهابا، في غياب رونالدو، أفضل لاعب في العالم لعام 2016.

إلا أن مباراة الأحد في الدوري أهم، إذ يتصدر النادي الملكي الترتيب بفارق أربع نقاط عن إشبيلية الثاني، علما أن لريال مباراة مؤجلة.

وسبق لزيدان أن أعلن عزمه إراحة رونالدو (31 عاما) للحفاظ على لياقته حتى نهاية الموسم، في ظل جدول مزدحم للمباريات هذه الفترة.

وغاب عن اللقاء أيضا لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بقرار من زيدان، والثنائي إيسكو والكولومبي خاميس رودريغيز بسبب الإصابة، إلا أن النادي استعاد خدمات قائده سيرخيو راموس الذي خاض مباراته الأولى في 2017.

كما تعافى من الإصابة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ولوكاس فاسكيز.

وافتتح إشبيلية التسجيل مبكرا بهدف عكسي من رأس مدافع ريال البرازيلي دانيلو في شباك الحارس كيكو كاسيا (10).

لكن ريال عادل مطلع الشوط الثاني من مجهود فردي لماركو إسنسيو (48).

واستعاد لاعب إشبيلية الجديد المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش تقدم الفريق الأندلسي بعد 9 دقائق من نزوله بديلا (54).

ونجح إشبيلية في صنع فارق هدفين عن طريق فنسنت إيبورا (77)، بيد أن سيرخيو راموس هز شباك فريقه السابق من نقطة الجزاء ليقتل آخر آمال الفريق المضيف (83).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قام الفرنسي كريم بنزيمة بمجهود فردي قبل أن يسجل هدف التعادل لفريق العاصمة.

وبلغ سلتا فيغو ربع النهائي بعدما كرر فوزه على فالنسيا 2-1 (4-1 ذهابا).

وسجل للفائز الإيطالي جوزيبي روسي (61) والدنماركي بيونس سيستو (90)، وللخاسر البلجيكي زكريا بقالي (63).

وتأهل إيبار أيضا بتعادله مع ضيفه أوساسونا صفر-صفر، وذلك لفوزه ذهابا 3-صفر.

ويقام سحب قرعة ربع النهائي الجمعة.