روسيا: طائرات تركية تشاركنا قصف متشددين بسوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن طائرات حربية روسية تشارك طائرات تركية في استهداف متشددي تنظيم داعش الذين يسيطرون على مدينة الباب، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي حلب.

وقال اللفتنانت جنرال سيرجي رودوسكي، المسؤول الكبير بوزارة الدفاع، في تصريحات بثها التلفزيون، إن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها القوات الجوية الروسية والتركية بعمل مشترك بهذا الشكل. وأضاف أن العملية نفذت بالاتفاق مع الحكومة السورية.

وتابع رودوسكي أن القوات الجوية الروسية تقدم أيضا الدعم الجوي لجنود الحكومة السورية، الذين قال إنهم يحاولون التصدي لهجوم من مسلحي داعش حول مدينة دير الزور.

وقال إن طائرات روسية تدعم هجوما للجيش السوري قرب مدينة تدمر، حيث حذر من أن مسلحي داعش ربما يخططون لتفجير المزيد من آثار المدينة التاريخية.