روسيا تشن المزيد من الغارات ضد مواقع داعش في سوريا

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن قاذفاتها بعيدة المدى قامت لليوم الثالث على التوالي بشن المزيد من الغارات مستهدفة مواقع داعش انطلاقا من قواعد مرابطتها الدائمة في الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن 6 قاذفات بعيدة المدى من طراز توبوليف 22 انطلقت من قواعدها الجوية في روسيا وحلقت في الأجواء الإيرانية والعراقية وقصفت ورشة لتصنيع المتفجرات في بلدة الصالحية وكذلك مخازن للأسلحة والذخيرة وتجمعات للمسلحين في محافظة دير الزور في سوريا.

وأضافت أن مقاتلات روسية من طراز سوخوي 30 وسوخوي 35 انطلقت من قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية لتوفير الحماية للقاذفات الروسية، التي عادت إلى قواعدها في روسيا بعد تنفيذ مهامها.