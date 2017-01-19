رئيس غامبيا المنتخب يؤدي اليمين في سفارة بلاده بالسنغال

ذكرت مصادر أن رئيس غامبيا المنتخب أداما بارو، سيؤدي اليمين الدستورية في سفارة بلاده في السنغال الخميس، وذلك بعد أن رفض الرئيس يحيى جامع القبول بنتيجة الانتخابات التي هزم فيها.

وقال أحد مساعدي بارو، عيساتو توري: “لدينا تأكيد. من المهم بالنسبة لنا أن يؤدي بارو اليمين الدستورية اليوم، ثم يكون بوسعنا حينئذ القيام بترتيبات عودته إلى غامبيا”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يذكر أن بارو هزم جامع في انتخابات أجريت في ديسمبر، لكن الأخير رفض التنحي على الرغم من الضغوط الإقليمية للإطاحة به إذا أصر على التشبث بالسلطة.