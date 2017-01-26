رئيس المكسيك يلغي زيارته لواشنطن بسبب “الجدار”

ألغى الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو زيارته التي كانت مقررة إلى واشنطن، على خلفية خلاف مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن الجدار الذي يريد الأخير بناءه على الحدود بين البلدين.

وكتب بينا نييتو على تويتر: “أبلغت البيت الأبيض هذا الصباح أنني لن أحضر اجتماع العمل المقرر الثلاثاء”.

وكان من المتوقع أن يناقش الزعيمان خلال اللقاء، العلاقات التي تضررت تسبب إصرار ترامب على بناء الجدار، وإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).

وفي وقت سابق، دعا ترامب نظيره المكسيكي إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة، في حال كان يرفض دفع كلفة بناء الجدار بين البلدين.

وكان ترامب وقع الأربعاء مرسوما يطلق بناء هذا الجدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، لوقف الهجرة غير الشرعية من المكسيك.

وبث الرئيس المكسيكي شريط فيديو مساء الأربعاء على حسابه على “تويتر”، جاء فيه: “أدين قرار الولايات المتحدة المضي في بناء الجدار الذي بدلا من أن يوحدنا فهو يقسم بيننا”.