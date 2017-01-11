رئيس الإمارات ينعى شهداء حادث قندهار الإرهابي

نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ببالغ الحزن والأسى، نخبة من أبناء الوطن الأبرار الذين قضوا نحبهم مساء الثلاثاء، جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان.

ودعا الشيخ خليفة بالرحمة والمغفرة للشهداء محمد علي زينل البستكي وعبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي وأحمد راشد سالم علي المزروعي وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

وأمر سموه، في بيان لوزارة شؤون الرئاسة، بتنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أرجاء الدولة لمدة ثلاثة أيام “تكريما لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الإنسانية”.

وأُصيب في التفجير السفير الإماراتي في أفغانستان جمعة محمد عبد الله الكعبي.

وتعرض مقر إقامة والي قندهار كبرى مدن جنوب أفغانستان قرب باكستان، لانفجارات مساء الثلاثاء أوقعت 12 قتيلا وعددا من الجرحى. وقالت قيادة شرطة الولاية إن متفجرات “وضعت في أرائك وفجرت خلال العشاء”.

ووقع هجوم قندهار بالتزامن مع هجمات أخرى قتل وأصيب فيها العشرات في هلمند وفي العاصمة كابول حيث فجر انتحاريان نفسيهما أثناء خروج موظفين من مكاتب البرلمان ما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل. وأعلنت حركة طالبان تبنيها لهجوم كابول.

وتنفذ الإمارات سلسلة من المشاريع التنموية في عدد من الدول العربية وفي أفغانستان وباكستان.