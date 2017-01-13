داعش يفجر جسور دجلة ويتحصن غربي الموصل

فجر مسلحو تنظيم داعش، الجمعة، ما تبقى من جسور تربط بين الجانبين الشرقي والغربي لمدينة الموصل شمالي العراق، حيث يخوض الجيش العراقي عملية لاستعادة المدينة من التنظيم المتشدد منذ منتصف أكتوبر الماضي.

ونقل مراسل “سكاي نيوز عربية” عن مصادر إعلامية في الجيش العراقي أن مسحلي داعش عمدوا إلى تفجير كافة الجسور لإعاقة تقدم القوات العراقية باتجاه الجانب الأيمن من المدينة.

وفي وقت سابق الجمعة، تمكنت القوات العراقية من السيطرة على الجسر الثاني “جسر الحرية”، الواقع على نهر دجلة وسط مدينة الموصل.

ورفعت قوات مكافحة الإرهاب العلم العراقي على الجسر، بعد أن استعادته من قبضة مسلحي داعش، إثر معارك بين الطرفين على مدار الأيام القليلة الماضية، ضمن عملية استعادة الموصل من يد التنظيم المتطرف.

في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري أن القوات العراقية في المحور الجنوبي من الموصل، استعادت أحياء السلام والساهرون وسومر من يد مسلحي تنظيم داعش المتشدد.

وأوضح المصدر أن قوات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة، قتلت عشرات المسلحين من التنظيم ودمرت 5 سيارات مفخخة كان معدة للتفجير في المدينة.

وبحسب قادة عسكريين ميدانيين، تمكنت القوات العراقية من السيطرة على 8 أحياء سكنية في مدينة الموصل في غضون خمسة أيام، وذلك في إطار عملية استعادة المدينة التي انطلقت منتصف أكتوبر الماضي.

ويأتي هذا التطور في وقت شرعت ميليشيات الحشد الشعبي” في التقدم باتجاه مناطق جنوب تل عبطة في الموصل، حيث تمكن مسلحو الحشد من استعادة قرية الهجف في هذه المنطقة.