خطة “ديسرابت جيه 20” لإيقاف تنصيب ترامب

أعلنت جماعة احتجاجية أميركية أنها ستنظم مظاهرات يشارك فيها الآلاف في واشنطن بهدف “إيقاف” تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في الحفل الرسمي المقرر 20 يناير في واشنطن، بحسب رويترز.

وذكر قادة جماعة تعرف باسم “ديسرابت جيه 20” أن المحتجين سيحاولون إغلاق 12 نقطة تفتيش أمنية عند مبنى الكونغرس الذي سيؤدي ترامب فيه اليمين الدستورية في 20 يناير وعلى طول طريق بنسلفانيا الذي يمتد لأربعة كيلومترات.

وقال ديفيد ثيرستون وهو أحد المنظمين في مؤتمر صحفي يوم الخميس: “نريد إيقاف التنصيب. نريد أن نرى ثورة عارمة تنمو في هذه المدينة وفي جميع أنحاء البلاد.”

وفاز ترامب بانتخابات الرئاسة التي جرت في الثامن من نوفمبر، بعد حملة انتخابات شابها استقطاب شديد. وأجج فوزه المشاعر بين مختلف الأطياف السياسية بالولايات المتحدة.

وذكرت جماعة “ديسرابت جيه 20” التي تعمل مع جماعة (بلاك لايفز ماتر)، وغيرها من جماعات الاحتجاجات أنها تخطط لإجراءات إغلاق قبل الفجر ومظاهرات أثناء احتفالات التنصيب في المساء.

وسيعمل نحو 300 من متطوعي (ديسرابت جيه 20) على حشد المتظاهرين لسلسلة من الاحتجاجات وصفتها الجماعة بأنها “مهرجان المقاومة”.

وقال أحد المنظمين ويدعى ليجبا كارفور “لا نحبذ الانتقال السلمي للسلطة وينبغي أن نمنعه.”

وقالت متحدثة تدعى سامانثا ميلر إن الجماعة حصلت على ثلاثة تصاريح للتظاهر و”تعد بمفاجآت أخرى”.

ومن المتوقع أن يجذب حفل تنصيب ترامب 800 ألف مشاهد وفقا لما قاله مسؤولون. ووصل عدد مشاهدي حفل تنصيب باراك أوباما كأول رئيس أسود للولايات المتحدة في 2009 إلى نحو 1.8 مليون مشاهد وكان هذا من أكبر الحشود لحفل تنصيب في العاصمة الأميركية على الإطلاق.

وقال منظمو الاحتجاجات إنهم قلقون حيال إمكانية وقوع اشتباكات عنيفة مع أنصار ترامب.

في المقابل، أكد القائد المؤقت لشرطة العاصمة بيتر نيوشام الأسبوع الماضي أن السلطات ستكون مستعدة لأي محاولة لتعطيل الاحتفالات.