حملة مداهمات لمنازل “متطرفين يمينيين” في ألمانيا

شنت الشرطة الألمانية حملة تفتيش على عشرات المنازل، في إطار تحقيق يتعلق بجماعة يمينية متطرفة يشتبه في تخطيطها لشن هجمات تستهدف الشرطة ويهود وطالبي لجوء.

وأوضح مكتب المدعي العام في ألمانيا أن نحو 200 شرطي فتشوا عشرات المنازل في 6 ولايات، الأربعاء، لافتا إلى أنها شملت منازل 6 أشخاص يشتبه في تأسيسهم للجماعة الجديدة، ومنزل شخص سابع يعتقد أنه سهل للجماعة الحصول على إمدادات.

أشار المكتب إلى أن المشتبه بهم تواصلوا بقدر كبير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتقد أنهم بدأوا التخطيط لشن هجمات مسلحة في ربيع 2016، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم يذكر مكتب المدعي العام اسم الجماعة، لكن وسائل إعلام ألمانية قالت إن المداهمات استهدفت أعضاء جماعة تدعى “رايسبورجر” أو مواطني الرايخ.

ولا تعترف الجماعة بالدولة الألمانية الحديثة كدولة شرعية، ولا تزال تعتبر حكم (الرايخ الألماني) قائما رغم هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.