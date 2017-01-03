حملة جمهورية في الكونغرس لتفكيك سياسات أوباما

بعد 8 سنوات من السياسات التي سعى الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لتطبيقها في الولايات المتحدة، يستعد الجمهوريون لإطلاق حملة في الكونغرس لتفكيك هذه السياسات، وعلى رأسها قانون الرعاية الصحية.

وسيؤدي أعضاء الكونغرس اليمين الدستورية ظهر الثلاثاء، ليبدأ الجمهوريون مسعاهم لتطبيق أجندتهم المحافظة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وإلى جانب قانون أوباما للرعاية الصحية، ستكون برامج أخرى مستمرة منذ عقود، مثل الضمان الاجتماعي، في مرمى النيران، إذ يهدف الجمهوريون لتقليص حجم الموازنة الاتحادية والبيروقراطية في واشنطن.

من جانبهم، يحاول الديمقراطيون منع جدول أعمال الحزب الجمهوري، عن طريق استمالة الرأي العام واستخدام قوتهم في مجلس الشيوخ لتعطيل التشريعات.