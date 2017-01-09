حماس رداً على إدانة تركيا لعملية القدس: الإرهاب الحقيقي يمارسه الاحتلال

أصدرت حركة حماس، بياناً صحفياً، اليوم الاثنين، استهجنت من خلاله، موقف رئيس الوزراء التركي علي يلدريم، ونائبه محمد شيمشيك بإدانة عملية جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، التي أسفرت عن مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 15 آخرين في جراح مختلفة.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم :”إن المقاومة التي يمارسها الشعب الفلسطيني على امتداد أرضه المحتلة هي حق مشروع ومكفول بالقوانين الدولية”.

وأوضح “قاسم”، أن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه الاحتلال بحق شعبنا، والمجازر التي يمارسها ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن حركة حماس تقدر المواقف التركية الرئاسية والحكومية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفض اعتداءات الاحتلال بحق شعبنا وسعيها في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، على حد تعبيره.

وتناقلت وسائل الإعلام التركية، تغريدة لنائب رئيس الوزراء التركي، ميهمت سيماسيك، قال فيها مجددا: “نؤكد إدانتنا لعملية إرهابية جديدة وجديرة بالازدراء في مدينة القدس”.

وبحسب نائب رئيس لوزراء التركي فإن الإنسانية تستحق أن تتوحد الأمم من أجلها لمواجهة الإرهاب”، على حد قوله.