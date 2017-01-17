حماس: تصريحات عباس تعرقل حل أزمة الكهرباء وتؤكد دوره في افتعالها

أكدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات رئيس السلطة، محمود عباس، الأخيرة بشأن أزمة الكهرباء في قطاع غزة “عرقلة واضحة لجهود حل الأزمة، ودليل على دور السلطة في افتعالها”.

وأضاف برهوم أن “تصريحات عباس تكشف نياته الواضحة لعرقلة مساعي وجهود الجميع لحل أزمة الكهرباء، وإنهاء معاناة القطاع”.

وأردف برهوم أن ذلك “يتطلب موقفًا واضحًا من لجنة القوى الوطنية والإسلامية التي تبذل مشكورة جهودًا كبيرة ومسؤولة مع كافة الجهات لإنهاء الأزمة”.

وهاجم محمود عباس، حركة حماس، محملاً أياها مسؤولية أزمة الكهرباء في غزة، متهماً الحركة بالتلاعب بمصير المواطنين بالقطاع.

جاء ذلك على هامش ترأس عباس، لجلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، في مقر مجلس رئاسة الوزراء في رام الله.

وقال رئيس السلطة:” إن الحكومة الفلسطينية ناقشت بشكل مفصل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، حيث يوجد في هذا الملف الكثير من الاخطاء”.

وأضاف عباس، أن هناك العديد من الخطايا التي تجري في هذا الموضوع، سواء فيما يتعلق بالنفط او توزيع الكهرباء او جمع الاشتراكات، والأخطاء من الشركة او في حركة حماس او غيرها.

وتابع، أن على حماس أن تصحح كل الأمور في ملف الكهرباء، ونحن جاهزون لأن نبذل كل الجهود حتى يتم تطوير قطاع الكهرباء في قطاع غزة، مضيفاً أن حماس هي التي تتلاعب بمصير المواطنين في غزة، في ظل هذه الظروف الصعبة وأن على الشعب أن يفهم أن حماس هي المخطئة فيما يخص ملف الكهرباء.