حكم بالسجن على “فاضح النجوم” في أميركا

أدانت محكمة أميركية، يوم الثلاثاء، رجلا بتسعة أشهر من السجن، أثر اتهامه بالتورط في عمليات قرصنة إلكترونية لصور عدد من المشاهير ونشرها على الإنترنت.

وذكر مكتب الادعاء العام الأميركي، أن إدوارد ماجركزيك، البالغ من العمر 29 عاما، سيبدأ قضاء عقوبته في 27 فبراير المقبل.

وكان ماجركزيك، المنحدر من ولاية إلنوي، قد اعترف، العام الماضي، بتهم القرصنة المنسوبة إليه، مبديا شعوره بالندم على ما قام به.

وباشر القضاء الأميركي تحقيقاته، العام الماضي، بعدما قال عدد من النجوم الأميركيين إن صورهم الخاصة تعرضت للقرصنة والتسريب إلى الإنترنت.

وتضم قائمة النجوم المتضررين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينفر لورانس، وكريستن دونست وغابرييل يونين، والعارضة كيت أوبتون، لكن حكم القضاء لم يشر إلى الأسماء، وفق ما نقلت رويترز.

وقال محامي المدان، إن موكله كان يعاني الاكتئاب، أثناء قيامه بالقرصنة، مشيرا إلى أنه شعر بفراغ فقرر أن يتجاوز خيبة الأمل بمشاهدة مقاطع إباحية والإبحار في غرف الدردشة على الإنترنت.