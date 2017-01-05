حريق سيارة في الموقر يكشف عن جريمة قتل في الزرقاء

كشفت عملية إلقاء القبض على شخصين أحدهما حدث صباح اليوم الخميس، بعد إقدامهما على حرق مركبة في منطقة الموقر جنوبي العاصمة عمان من قبل قوات البادية الملكية، عن جريمة قتل وقعت في الزرقاء، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن الشخصين قاما بقتل رجل في الخمسينات من العمر يعملان لديه بحي معصوم في الزرقاء، إثر خلافات سابقة معه، وقاما بعدها بأخذ مركبته وحرقها في الموقر، وعندما تبلغت قوات البادية بالحريق توسعت بالتحقيقات وتوصلت إليهما، وأثناء التحقيق اعترفا أنهما قاما بحرق المركبة وقتل صاحبها بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم باستخدام أداة حادة في مستودع قرب منزله.

وأضاف المصدر أن الشخصين قاما بإدلال الأجهزة الأمنية إلى موقع الجثة، وما تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الجريمة.