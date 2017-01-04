جيش الاحتلال يطلق النار على سيارة وكيل وزارة الصحة الفلسطينية

أطلق جيش الإحتلال الإسرائيلي الرصاص مساء اليوم الأربعاء، صوب سيارة وكيل وزارة الصحة الدكتور أسعد الرملاوي، التي كان يستقلها في طريق عودته من مقر وزارة الصحة برام الله الى بيت لحم.

ووقع الإعتداء حين قام جنود من جيش الإحتلال بإطلاق النار بشكل متعمد ومباشر نحو السيارة التي كان يستقلها وذلك بالقرب من بلدة الرام قرب رام الله.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي بأن وكيل الوزارة بصحة جيدة ولم يتعرض لأي إذى فيما لحقت أضرار جسيمة بزجاج السيارة الأمامي.

من جانبه أدان وزير الصحة جواد عواد الإعتداء على وكيل الوزارة والذي يأتي في سياق تصعيد جيش الإحتلال لإعتداءاته وممارساته الهمجية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.