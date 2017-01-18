جريمة مروعة في الرمثا.. قتل زوجته وابنتيه والثالثة بحالة حرجة

أقدم شاب في الثلاثينات من عمره، على قتل زوجته العشرينية واثنتين من بناته (عام وعامان)، فيما تعرضت الابنة الثالثة (4 أعوام) لإصابة خطيرة، بعد أن قام بطعنهن بواسطة سكين داخل المنزل في مدينة الرمثا، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن الجاني قام بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية التي فتحت تحقيقا فوريا في ملابسات الجريمة.

وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى الرمثا الحكومي الذي أفاد بأن حالتها حرجة في العناية الحثيثة.

وفي وقت لاحق، أقدم أشخاص على إشعال النار في منزل والد مرتكب الجريمة.

واعترف الجاني خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الجريمة نتيجة “خلاف لحظي” مع زوجته.

ومساء الجمعة الماضية، أقدم مواطن على قتل طفلته البالغة من العمر ست سنوات قبل أن يقوم بالانتحار داخل منزله بمنطقة النزهة شرقي عمان، بحسب مصدر أمني.