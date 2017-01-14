تنصيب ترامب.. تحصينات ضد الشاحنات و”الذئاب المنفردة”

قالت السلطات الأميركية، إن القوات الأمنية أعدت نفسها لاحتمال حصول اعتداء بشاحنة رغم إنه لا وجود لتهديد يستهدف حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن.

ويرتقب أن تكون المنطقة التي يقام فيها حفل تنصيب ترامب، في 20 يناير الجاري، مغلقة بشكل معزز أكثر مما كان الوضع عليه قبل أربع سنوات، وفق ما أوضح وزير الأمن القومي الأميركي، جيه جونسون.

ويأتي استعداد الأمن الأميركي لاحتمال حصول هجوم على حفل تنصيب ترامب بالشاحنة، بعدما حصلت اعتداءات إرهابية مماثلة في كل من باريس وبرلين، العام الماضي.

وأوضح جونسون أن تلك المنطقة “ستكون محمية بشكل أكبر بشاحنات وعوائق اسمنتية لمنع عبور الآليات غير المرخص لها” بالدخول.

وأشار إلى أن “المناخ الارهابي الدولي مختلف كثيرا عن العام 2013” عندما تم تنصيب الرئيس باراك أوباما لولاية رئاسية ثانية”، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأوصى بالانشغال بالتطرف على الأراضي الأميركية، أي التطرف الذي يولد في الولايات المتحدة وبتصرفات الأشخاص الذين يتجهون بأنفسهم نحو التطرف أو من يسمون بـ “الذئاب المنفردة”.

ومن المرجح أن يشارك ما بين 700 و900 ألف شخص، في الحفل الذي سيجري في واشنطن، بما في ذلك 99 مجموعة احتجاجية مختلفة، كما سيتم نشر نحو 28 ألف عنصر أمني.