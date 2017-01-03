تظاهرة ثقافية في عمان .. 20 الف عنوان جديدا غدا في ازبكية عمان

سما الاردن – تفتتح ازبكية عمان منذ صباح اليوم معارضها الجديدة في جاليريا راس العين ومقرها الجديد في شارع وادي صقرة ويرعى الافتتاح النائب خالد رمضان الساعة السادسة مساء.

وحرصا من الازبكية على تسويق الكاتب الاردني ونشر الثقافة الوطنية يقام العديد من حفلات التوقيع لكتاب اردنيين اذ يوقع الكاتب الدكتور غسان عبد الخالق كتبه الجديدة كما يشارك الروائي الاردني ايمن العتوم بتوقيع عدد من اعماله التي صدرت مؤخرا.

كما يشارك الكاتب الساخر احمد ابو خليل والكاتب ضيغم القسوس في كتابه الاول”اوجاع وطن..وطن الاوجاع “.

ولاول مرة تحتفي ازبكية عمان بمبدعات اردنيات اذ يقمن بحفلات توقيع عن كتبهن الجديدة

ونذكر منهن ناردين ابو نبعة,سميرة كيلاني ونور العتيبي

ازبكية عمان في معرضها الجديد تقدم للقارىء الاردني الاف العناوين الثقافية التي تدعو للتنوير وتكشف زيف الظلام

كما تقدم في حلتها الجديدة اجنحة متخصصة لكتب الاطفال لمختلف اعمارهم,ايمانا منها ان القراءة تبدأ منذ نعومة الاظفر,فالقراءة طريق الى النور والمحبة والسلام.