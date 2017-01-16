تطبيق “معدل نظام المركبات” اليوم

تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، التابعة لمديرية الأمن العام، اليوم بتطبيق النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017، بحسب مصدر أمني.

وتنص المادة 1 – يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017 ) ويقرأ مع النظام رقم (100) لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ب – باستثناء المركبات العمومية يستوفى رسم اضافي عن نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى شخص آخر سواء أكان طبيعيا أم كان معنويا على النحو التالي: فئة المحرك حتى 1500 سي سي: 50 دينارا للمركبات التي لا يتجاوز عمرها (10) أعوام و40 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على (10) أعوام.

أكبر من 1500 سي سي ولغاية 2000: 100 دينار للمركبات التي لا يتجاوز عمرها (10) أعوام، و80 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على 10 أعوام.

اكبر من 2000 سي سي ولغاية 3000 سي سي: 400 دينار للمركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 أعوام، و120 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على 10 أعوام.