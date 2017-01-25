تركيا: نقل سفارة أمريكا للقدس لن يضر السلام

في خطوة لتأكيده التطبيع مع دولة الكيان الإسرائيلي، علق السفير التركى لدى إسرائيل، كمال واكيم، على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، قائًلا: “يمكننا فقط أن نأمل فى أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الذى كشف عنه الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، لن يضر باحتمالات السلام”.

وأضاف: “الأمر متروك لهم لإجراء حساباتهم.. آمل أن يتمكنوا من تقييم المخاطر جيدًا”.

وأشار إلى أن هناك “نقاشًا حيويًا” فى إسرائيل حول عملية السلام “الإسرائيلية – الفلسطينية”، التى قال أنه يقدرها، وأضاف: “سمعت أستاذًا جامعيًا يقول: علينا أن نقرر من نحن، وهذا هو مفتاح الحل”.

وحول بناء المستوطنات الجديدة فى الأراضى المحتلة، أكد السفير التركى: “يجب علينا أن نحمي حلم السلام ليبقى نابضًا”، وهو أمر يكاد يكون محسومًا، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تحذيرات متكررة بأن البناء الاستيطانى الإسرائيلى واحتمال نقل السفارة الأمريكية من شأنهما هدم عملية السلام.

وتابع السفير التركى لدى إسرائيل: “سنفعل كل ما بوسعنا لإحلال السلام، ولكن ذلك يعتمد على إرادة كلا الجانبين”.

وأضاف “الصراع الدائر هو بين فلسطين وإسرائيل – وليس بين حماس وإسرائيل، والفلسطينيون لديهم مشاكل خاصة بهم”.

وأشار إلى أن إسرائيل وتركيا تسعيان أيضا من أجل التعاون فى مجال الأمن، فى اعقاب اجتماع كبار المسئولين فى هذا المجال من الجانب التركى والإسرائيلى على هامش قمة حلف شمال الأطلسى مؤخرا.

وتابع السفير التركي: “انه لمن الطبيعى أن نتحدث حول الأمور الأمنية، نحن لا نتحدث عن مساعدة جانب إلى آخر، وإنما عن تعاون مشترك”.