ترامب “يعدل” عن نقل السفارة الأميركية للقدس.. مؤقتا

قالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدل عن قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في الوقت الراهن.

ونقلت القناة عن مصدر رفض الافصاح عن هويته أن ترامب وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإعادة بحث نقل السفارة في الوقت المناسب، مشيرا إلى رغبته في دفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكانت ترامب تحدث هاتفيا إلى نتانياهو الأحد، وقال إن الاتصال كان “جيدا”،وذلك في كلمة أعقبت كشف البيت الأبيض أنه في “المراحل الأولى” من المحادثات لتنفيذ وعد الرئيس بنقل السفارة الأميركية.

وترامب كان قد وعد، خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة إلى القدس في كسر لسياسة تنتهجها الولايات المتحدة، وهو ما دفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى التحذير من خطورة هذه الخطوة.