ترامب يستغرب إرجاء تقرير المخابرات عن التجسس الروسي

عبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن استغرابه من تأجيل عرض تقرير موجز من المخابرات الأميركية يشأن مزاعم قيام روسيا باختراق الانتخابات الأمركية، إلى الجمعة المقبل.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر:” التقرير الاستخباراتي بشأن ما يسمى بالاختراق الروسي تم تأجيله إلى الجمعة، ربما يحتاج إلى بعض الوقت من أجل بناء قضية”.

ووصف ترامب الأمر بأنه “غريب جدا”.

ويشكك ترامب بما خلصت له وكالات استخباراتية بأن روسيا اخترقت أجهزة الحاسوب الخاصة بالحزب الديمقراطي، وقال نهاية الإسبوع الماضي إنه سيناقش المزاعم تلك يوم الثلاثاء أو الأربعاء. لكنه لم يتحدث عنها يوم الثلاثاء.