ترامب “يتقبل” نتائج الاستخبارات بتدخل روسيا بالانتخابات

قال رينس بريباس، كبير مسؤولي البيت الأبيض القادم في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إن الأخير يتقبل استنتاج أجهزة الاستخبارات بشأن محاولة روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية.

وقد حضر بريباس، هذا الأسبوع، اجتماع تقديم المعلومات الاستخباراتية للرئيس الأميركي المنتخب ترامب، الذي يتولى مسؤولياته رسميا رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من الشهر الجاري.

ويقول مسؤولون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أشرف شخصيا على عمليات القرصنة من أجل مساعدة ترامب في الفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال بريباس في مقابلة مع برنامج “فوكس نيوز صنداي”، إن ترامب “يتقبل حقيقة أن روسيا وغيرها من الكيانات شاركت في هجمات إلكترونية” ضد البلاد.

ويرفض ترامب حتى الآن تحديد ما إذا كان يقبل نظرية تدخل روسيا في الانتخابات لصالحه أم لا.