تدريب سري بريطاني لنقل الدبابات عبر القنال الإنجليزي

أجرى الجيش البريطاني تدريبا سريا على نقل الدبابات عبر خط السكك الحديدية، الذي يمر تحت القنال الإنجليزي الذي يربط بريطانيا بفرنسا.

ويهدف التدريب إلى التعرف على إمكانيات نقل المدرعات الثقيلة إلى أوروبا في حال تعرضت دول أوروبا الشرقية لغزو، أو اعتداء يستدعي تدخل الجيش البريطاني، حسب مراسلنا.

وأحيط التدريب، الذي جرى مساء الثلاثاء، بأجواء من التكتم والسرية، واكتفت وزارة الدفاع بتغريدة عنه عبر حسابها في تويتر، ورفضت أي طلبات بالتصوير الصحفي.

وجرى التدريب في إطار سلسلة موسعة من العمليات التي ينفذها حاليا حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا، للوقوف على مدى استعداداته اللوجستية وبنيته التحتية.