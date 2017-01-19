تحويل حركة السير على تقاطع الدوريات لمدة شهرين

أعلنت أمانة عمان عن التحويل ما قبل الأخير والجزئي لحركة السير على تقاطع الدوريات؛ لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع الباص السريع.

وقالت الأمانة إنها ستقوم بالتعاون مع إدارة السير المركزية بإغلاق المقطع بحواجز اسمنتية من بداية الجسر القادم من الجبيهة بإتجاه صويلح؛ حيث سيتم توجيه السير بالمسرب القادم من صويلح والجامعة الاردنية باتجاه اشارات الجبيهة لمسافة قصيرة لا تتجاوز 150 مترا وبعد ذلك يعود السير الى حرم الإشارة كما هو الآن، علمأ بأن مدة الإغلاق من صباح يوم الجمعة وتمتد لشهرين من تاريخه.

وقال مدير دائرة الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري إن أمانة عمان بالتعاون مع المقاول ستقوم بتأمين وسائل السلامة المرورية على منطقة الإغلاق الجزئي.

ودعت أمانة عمان وإدارة السير المواطنين الإلتزام بالتعليمات التي تصدر من رقباء السير المتواجدين في الموقع وأعوان المرور التابعين لأمانة عمان.