تحقيق مع عناصر من البشمركة بتهمة التعاون “تجاريا” مع داعش

أوضحت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، الأربعاء، ملابسات إيقافها تسعة من عناصرها، قائلة إنهم اعتقلوا على إثر ممارستهم أعمالا تجارية مع تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت الوزارة، الأربعاء، أن المتهمين تم اعتقالهم من جهاز الاستخبارات في البشمركة، وفق ما نقلت شبكة “رووداو” الإعلامية في إقليم كردستان.

وأشار مدير الإعلام والتوعية الوطنية في وزارة البشمركة، هلكورد حكمت، إلى أن المعتقلين أجروا معاملات تجارية مع داعش في محافظة كركوك.

وأضاف التحقيق يجري مع المعتقلين في الوقت الحالي، على أن تتم إحالتهم إلى القضاء في وقت لاحق.

ولم يستبعد حكمت وجود تعاون بين المعتقلين وعناصر أخرى من البشمركة، موضحا أن بيانا رسميا سيتم إصداره بشأنهم بعد استكمال التحقيقات.

وكانت استخبارات البشمركة قد اعتقلت قبل أيام 9 من الضباط والمقاتلين، بتهمة التعامل التجاري مع داعش في قضاء داقوق.