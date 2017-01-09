تابعوا برنامج واجه الكاميرا الاشهر على فضائية سفن ستار مع عصام المبيضين

يطل عليكم الاعلامي المعروف الزميل عصام مبيضين من خلال برنامجه الجديد واجه الكاميرا على قناة سفن ستار الفضائية كل يوم أحد وأربعاء العاشره مساء .

واجه الكاميرا برنامج سياسي اجتماعي ساخن يسلط الضوء على العديد من القضايا الخدمية على الساحة المحلية التي تهم المواطن الاردني .

يشار الى ان قناة سفن ستار كما عودتكم من خلال العديد من برامجها يذكر منها برنامج الطريق الى البرلمان وتتبع سياسة ونهج الانفتاح على المواطنين ونقل قضاياهم والراي والراي الاخر .

من الجدير ذكره ان الزميل المبيضين قدم العديد من البرامج التلفزيونية والاذاعية التي كانت دائما السباقة في الكشف عن العديد من الحقائق والمفاجات من العيار الثقيل .

وسيكون بأمكان المشاهدين المشاركة في هذا البرنامج على الهواء مباشرة حيث سيتيح المبيضين الفرصة للمشاهدين لطرح ارائهم والرد على استفساراتهم بكل شفافية.

نرحب بمشاركتكم على هواتف. 064204720 – 064204745 – 0797587135