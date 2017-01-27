تأجيل جنيف.. وموسكو تؤكد “لا حل عسكريا” بسوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن مباحثات أستانة بين الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة أثبتت أنه لا حل عسكريا للأزمة في سوريا.

وأضاف لافروف في لقاء مع معارضين سوريين أنه تم الاتفاق على تأجيل اجتماع جنيف بشأن الأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة من 8 فبراير إلى أواخر نفس الشهر.

وقال لافروف إن مشروع الدستور السوري الجديد الذي طرحته موسكو بعد مباحثات أستانة يعد بمثابة تجميع القواسم المشتركة للأطراف السورية.

ولم يحضر الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة السورية الاجتماع مع لافروف، وأفادت مصادرنا بأن رئيس الائتلاف أنس العبدة اعتذر عن الحضور.

ورجحت المصادر أن يكون سبب الاعتذار مشاركة كل من هيئة التنسيق وهيئة التغيير الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذين يعتبرهم الائتلاف غير ممثلين للمعارضة.