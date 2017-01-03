بعد فوز ترامب وبريكست.. صحيفة فرنسية تتخلى عن استطلاعات الرأي

قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أعلنت “لوباريزيان” أبرز الصحف اليومية، الثلاثاء، أنها لن تنشر بعد الآن نتائج لاستطلاعات رأي، بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة، بسبب إخفاقها في توقع التغيرات السياسية الأخيرة.

وقال مدير التحرير في “باريزيان أوجوردوي” في فرنسا، ستيفان ألبوي: “لقد طرحنا هذه الفكرة منذ بعض الوقت، وخصوصا بعد بريكست وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأضاف: “إننا نسمع الانتقادات الموجهة إلينا، نحن وسائل الإعلام بأننا منقطعون عن شكل من أشكال الواقع. سنفضل العمل الميداني”.

وباتت الصحيفة، التي توزع أكثر من 340 ألف نسخة، لا تطلب استطلاعات للرأي منذ بضعة أسابيع، وتنوي الاستمرار في هذه “الاستراحة” خلال الحملة الرئاسية، كما قال.

وأكد ستيفان ألبوي أن قرار الصحيفة: “ليس ارتيابا بمؤسسات استطلاعات الرأي، بل طريقة للعمل بشكل نريد أن نختبره للمراحل اللاحقة من الحملة”.

وقد تعرضت مؤسسات استطلاعات الرأي للانتقادات، بعد الفوز المفاجئ أواخر يونيو 2016 لأنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأطلق انتخاب دونالد ترامب رئيسا في نوفمبر، النقاش بشأن جدوى استطلاعات الرأي، بعدما كان جميع الخبراء تقريبا يتوقعون خسارته.

وسيدلي الناخبون الفرنسيون أواخر أبريل ومطلع مايو بأصواتهم لانتخاب رئيسهم، قبل الانتخابات التشريعية في يونيو.

ومرشح اليمين الفرنسي، فرنسوا فيون، هو الأوفر حظا في نظر استطلاعات الرأي حاليا، لكن زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبن تنافسه.

ويخوض اليسار الانتخابات مبعثرا من خلال بضعة مرشحين يقومون رسميا بحملاتهم حتى قبل إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي أواخر يناير.