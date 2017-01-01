بسبب الخمر.. كندا توقف طيارا أغمي عليه في قمرة القيادة

أوقف طيار يعمل لحساب شركة “سانوينغ” للطيران، السبت، بعد أن عثر عليه ثملا داخل طائرة بوينغ 737 كان يوشك على الإقلاع بها من مطار كالغاري في غرب كندا.

وتم العثور على الطيار، البالغ من العمر 37 عاما، ثملا قبل حلول الساعة السابعة صباحا في قمرة قيادة الطائرة، التي كان مفترضا أن يقلع بها إلى كانكون في المكسيك، وكان على متنها 99 راكبا فضلا عن 5 من أفراد طاقمها.

وقبل انطلاق الرحلة لاحظ أفراد الطاقم أن الطيار “يتصرف بغرابة” قبل أن “يغمى عليه في قمرة القيادة”، وسارع الطاقم إلى إبلاغ السلطات.

ولاحقا اقتيد الطيار خارج الطائرة ووضعته شرطة كالغاري قيد الاحتجاز، بحسب ما جاء في بيان للشرطة.

وأوضحت السلطات أن الطيار كان مخمورا ولديه في جسده نسبة كحول تتجاوز 3 أضعاف المستوى المسموح به، بعد ساعتين على توقيفه.

وبحسب الشرطة، فقد اتهم الطيار بأنه كان يتولى مسؤولية الطائرة وهو بحال من الثمالة تزيد عن الحد القانوني، فيما يواجه الطيار اتهامات أخرى محتملة.

وقال متحدث باسم “سانوينغ” لوسائل الإعلام المحلية إن الشركة ممتنة للطاقم لعمله على حل “هذا الحادث المؤسف”، في حين أقلعت الطائرة لاحقا بقيادة طيار آخر.