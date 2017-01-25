بريطانيا “ملتزمة” بمهلة الخروج

قال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا أبلغت نظراءها في الاتحاد بأنها سوف تلتزم بمهلة نهاية مارس لتفعيل فقرة الخروج من الاتحاد، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية بأن لندن يجب أن تحصل على موافقة البرلمان قبل تنفيذ ما يعرف بالمادة 50.

وأوضح لويس غريش نائب رئيس وزراء مالطا ووزير الشؤون الأوروبية في البلاد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: “أوضح ممثل بريطانيا هنا بشدة أنه سيعد مسودة تشريعية قصيرة لإحالتها للبرلمان لكنه لا يتوقع أي مشاكل للالتزام بالمهلة.. قبل نهاية مارس”.

واستضاف غريش، الثلاثاء وزراء الاتحاد الأوروبي ومسؤولين في فاليتا، وشارك في الاجتماع ديفيد جونز وزير شؤون أوروبا ممثلا عن بريطانيا.