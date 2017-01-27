برشلونة يلتقي اتلتيكو مدريد في”نهائي مبكر” لكأس ملك إسبانيا

سيواجه برشلونة، حامل لقب كأس إسبانيا، أتلتيكو مدريد في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي سلتا فيغو مع الافيس في المواجهة الثانية، بحسب القرعة التي أجريت الجمعة.

وستقام مباراة الذهاب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في 1 فبراير على ملعب “فيسنتي كالديرون” في مدريد، والإياب في 8 منه عل ملعب “كامب نو”.

وفي نصف النهائي الآخر، يستقبل سلتا فيغو ضيفه ألافيس ذهابا، في حين تقام مباراة الإياب في إقليم الباسك.

وكان سلتا فيغو حقق المفاجأة بإخراجه ريال مدريد في الدور السابق.

وتعيد مواجهة برشلونة وأتلتيكو التذكير بالموقعة الأخيرة بينهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي، عندما فاز فريق العاصمة (1-2 و2-صفر) في طريقه نحو المباراة النهائية.

لكن برشلونة، اختصاصي مسابقة الكأس وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (28)، يبقى مرشحا قويا للاحتفاظ بلقبه مرة ثانية، في ظل تواجد الثلاثي الرهيب في صفوفه: الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار.

ولا شك بأن الفريقين سيعانيان من الناحية البدنية لخوض مباراتي نصف النهائي، إذ تتزامنان مع دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا.

ويواجه برشلونة باريس سان جرمان الفرنسي في 14 فبراير، وأتلتيكو باير ليفركوزن الألماني في 21 منه.

وبلغ برشلونة نصف النهائي على حساب ريال سوسييداد (1-صفر و5-2)أ وأتلتيكو (3-صفر و2-2).