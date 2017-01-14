برشلونة يقيل أحد مسؤوليه بعد تعليقات ضد ميسي

أقال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بيرا غراتاكوس مدير العلاقات الرياضية المؤسسية بالنادي بعد قوله إن ليونيل ميسي “لا يمكنه التألق” بدون زملائه.

واتخذ النادي قراره سريعا عقب تعليقات غراتاكوس ضد لاعب – يعتبر على نطاق واسع أفضل لاعب في العالم – بعد سحب قرعة كأس الملك في مدريد.

وقال غراتاكوس للصحفيين “ليونيل واحد من أكثر الشخصيات أهمية في الفريق لكنه ليس كل الفريق. لا يمكن أن يصبح جيدا بدون (أندريس) إنيستا ونيمار وباقي المجموعة لكن ميسي الأفضل.”

وأصدر برشلونة بيانا بعد ساعات من تأكيد رحيل غراتاكوس قال فيه “لقد عبر عن رأيه الشخصي بشكل علني وهو ما لا يتماشى مع (رأي) النادي.”

وأضاف بيان النادي “اتخذ ألبرت سولير المدير الرياضي في النادي القرار وسيتولى هو (سولير) مسؤولية المنصب من الآن فصاعدا. سيواصل غراتاكوس علاقته ببرشلونة وسيضطلع بمهامه الأخرى في إطار مشروع ماسيا 360.”

وسجل قائد الأرجنتين 26 هدفا في 23 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم ويتصدر هدافي المسابقة برصيد 13 هدفا.