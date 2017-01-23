برشلونة يطارد الملكي برباعية نظيفة أمام إيبار

سجل ليونيل ميسي ولويس سواريز مجددا ليفوز برشلونة 4-صفر على إيبار ويواصل ملاحقة غريمه ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

والشيء الوحيد الذي يعكر صفو الانتصار هو إصابة سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة وربما يحتاج إلى عدة أسابيع للتعافي والعودة.

وسجل دينيس سواريز هدفه الأول مع برشلونة بتسديدة قوية في الدقيقة 31 بعد مشاركته بدلا من بوسكيتس الذي خرج محمولا على محفة بعدما تعرض لإصابة في أربطة الكاحل.

وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 50 بعد مجهود من لويس سواريز الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 68 ليرفع رصيده إلى 15 هدفا بالدوري هذا الموسم مثل زميله وصديقه ميسي.

واختتم نيمار الرباعية في الوقت بدل الضائع ليسجل لأول مرة هدفا خلال اللعب المفتوح – وبعيدا عن ركلات الجزاء – مع برشلونة منذ أكتوبر الماضي.

وخاض برشلونة المباراة بدون القائد المصاب أندريس إنيستا وكذلك الموقوف خافيير ماسكيرانو لكنه لم يواجه صعوبات كبيرة للفوز.

ولدى برشلونة 41 نقطة من 19 مباراة ويتأخر بنقطة واحدة عن أشبيلية الذي خاض العدد ذاته وقدم عرضا قويا في وقت سابق الأحد وحول تأخره إلى فوز 4-3 على أوساسونا.

ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 43 نقطة من 18 مباراة وفاز على ملقة 2-1 يوم السبت ويتبقى له مباراة مؤجلة.