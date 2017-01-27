برشلونة يسحق سوسيداد ويعبر إلى قبل نهائي الكأس

هز ليونيل ميسي ولويس سواريز الشباك ليقودا برشلونة حامل اللقب لانتصار ساحق 5-2 على ريال سوسيداد والتأهل إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للعام السابع على التوالي بالفوز 6-2 في النتيجة الإجمالية الخميس.

ومنح دينيس سواريز اليد العليا لبرشلونة في المواجهة – بعد الفوز 1-صفر في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي – بتسجيله الهدف الافتتاحي في الدقيقة 17 بينما حسم ميسي تفوق الفريق الكتالوني عمليا بالهدف الثاني من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني عقب مخالفة ضد نيمار.

وأعاد لويس سواريز الفارق إلى هدفين في لقاء الإياب بعد دقيقة واحدة من إحراز خوانمي للهدف الأول لسوسيداد في الدقيقة 62. وسجل ويليان جوزيه الهدف الثاني للفريق القادم من إقليم الباسك قبل أن يجعل البديل أردا توران النتيجة 4-2 لبرشلونة في الدقيقة 80.

وبعد دقيقتين توج دينيس سواريز أداءه الفردي الباهر بإحراز هدفه الثاني بعد أن راوغ الحارس.

وانضم برشلونة إلى أتليتيكو مدريد وسيلتا فيغو والافيس في قرعة الدور قبل النهائي التي ستسحب الجمعة.